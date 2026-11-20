Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki ARCA Savunma Sanayi firmasına ait tesiste meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde, savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren ARCA Savunma Sanayi firmasına ait tesiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makineye kolunu kaptıran Yunus Emre Tarlabaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tarlabaz, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tarlabaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı