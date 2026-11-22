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Elazığ'da otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı