Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken trenin çarpıp altına aldığı işitme engelli genç hafif yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işitme engelli olduğu öğrenilen H.A. isimli genç, hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalışırken o sırada tren yolundan geçen trenin uyarılarını ve sesleri duyamadı. Sesleri duyamayan H.A., düşük hızla ilerleyen trenin çarpması sonucu altında kalarak yaralandı. Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trenin altından çıkarılan ve hafif yaralandığı belirlenen H.A., ilk müdahale sonrası İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı