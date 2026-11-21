Konya'da meydana gelen bir bıçaklı yaralama olayının ardından hastane önünde toplanan grubun silahlı kavgasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Numune Hastanesi kantini önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bıçaklı kavga olayına karışan bir şahıs Konya Numune Hastanesinde yaralı olarak tedavi altına alındı. Hastaneye gelen yaralının yakınları ise hastane önünde toplanıp kantinin yanında kendi aralarında tartışmaya başladı. Yaralı şahsın akrabası olduğu belirtilen bir kişi tabanca ile ateş ederken, açılan ateş sonucu C.S., K.D. ve M.L.Y. yaralandı. Olaya ilk olarak hastanede görevli olan polis, jandarma ve güvenlik görevlileri müdahale etti, takviye ekipler istendi. Bu sırada olay yerinden silahla kaçmaya çalışan bir kişi ise hastane yakınında görevli jandarma tarafından yakalandı. Çok sayıda polis ekibi hastane önüne gelerek tedbir alırken geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayın ardından 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı