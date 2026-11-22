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(ANKARA) - Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu (KASK) ve HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, Ankara Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'nde tıbbi işlemlerin kayıtlara gerçeğe aykırı geçirildiğini; liyakatsiz görevlendirmeler, hasta güvenliğini tehlikeye atan uygulamalar, mobbing ve sendikal baskı yapıldığını ileri sürdü. Sendikanın kurum temsilcisi olan bir hemşirenin yaklaşık iki yıldır baskıya maruz kaldığı ve görev yerinin değiştirildiği iddia eden Şimşek, "Tüm bu işlemler, resmi kayıtlar ve şikayetler bağımsız Bakanlık müfettişleri tarafından derhal incelenmelidir" dedi.

KASK ve HEP-SEN Genel Başkanı Şimşek, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Duatepe Devlet Hastanesi'nde yaşandığı öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin açıklama yaptı.

Hastanede görev yapan HEP-SEN kurum temsilcisi hemşirenin yaklaşık iki yıldır çeşitli idari işlemler ve sendikal baskılarla karşı karşıya kaldığını ileri süren Şimşek, iddiaların resmi belgeler ve yargıya taşınan işlemlerle desteklendiğini belirterek, Sağlık Bakanlığını inceleme başlatmaya çağırdı.

Şimşek, hastanenin yoğun bakım servisinde bazı tıbbi işlemlerin gerçekte yapılmadığı halde kayıtlara yapılmış gibi geçirildiğini iddia etti. Arter kateterizasyonu ve reentübasyon gibi işlemler üzerinden usulsüzlük yapıldığını, hemşirelerin kan istemi ve arter kan gazı işlemleri gibi meslek dışı görevlerde çalıştırıldığını öne süren Şimşek, narkotik ilaçların suistimaline zemin hazırlandığını ve sertifikası bulunmayan personelin sertifikalı gösterilerek haksız teşvik ödemesi aldığı iddialarının resmi makamlara bildirildiğini ifade etti.

Sendika, çalışma ve nöbet listelerinin de önceden belirlenen plana uyulmadan yöneticilerin inisiyatifiyle değiştirildiğini savunan Şimşek, 24 saatlik nöbet için göreve gelen personelin mesai sırasında ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle eve gönderildiği örneğine yer verdi.

"GÖREVLENDİRMELERDE LİYAKAT YERİNE AKRABALIK İLİŞKİLERİ ESAS ALINDI"

Açıklamasında hastanedeki personel görevlendirmelerine ilişkin iddialara da yer veren Şimşek, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısının eşi olduğu belirtilen, kadrosu acil tıp teknikeri olan bir personelin süpervizör olarak görevlendirildiğini ileri sürdü.

Söz konusu personelin itirazların ardından kalite birimine alındığını iddia eden Şimşek, "Kamu kurumlarında görev dağılımı kişisel ilişkilerle değil, mevzuat ve liyakat esaslarıyla yapılmalıdır" dedi.

"RAPORLU HEMŞİRE HEM İŞE GELMEMİŞ HEM ÇALIŞMIŞ GÖSTERİLDİ"

Kurum temsilcisi hemşirenin 27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında sağlık raporu bulunmasına rağmen işe gelmediği gerekçesiyle hakkında tutanak düzenlendiğini öne süren Şimşek, aynı tarihlerde hemşirenin mesai kayıtlarında çalışmış olarak gösterildiğini, bu çelişkiye rağmen tutanak tutulduğunu ve inceleme başlatıldığını kaydetti.

"ENTÜBE EDİLEN HASTA YOĞUN BAKIM YERİNE DAHİLİYE SERVİSİNDE BEKLETİLDİ"

Hasta güvenliğine ilişkin iddiaları da gündeme getiren Şimşek, 22 Ağustos 2026 tarihinde entübe edilen bir hastanın yoğun bakımda yer bulunamadığı gerekçesiyle dahiliye servisinde bırakıldığını ileri sürdü. Şimşek, hastanın iki nöbetçi hemşirenin sorumluluğuna bırakıldığını, icapçı hekimin hastaneye gelmediğini ve sevkin ancak ertesi sabah gerçekleştirildiğini iddia etti.

"SENDİKA TEMSİLCİSİ HAKKINDA DÜZMECE TUTANAKLAR DÜZENLENDİ"

Şimşek, HEP-SEN kurum temsilcisi hemşire hakkında hasta bakımını aksattığı gerekçesiyle gerçeği yansıtmayan tutanaklar düzenlendiği öne sürerek, hekimlerden bu tutanakları imzalamalarının istendiğini, bazı hekimlerin ise hemşire hakkında herhangi bir şikayetlerinin bulunmadığını bildirdiğini aktardı.

Yunus Şimşek, hakkındaki idari işlemleri yargıya taşıyan kurum temsilcisi hemşirenin önce iki aylığına Bilkent Şehir Hastanesine geçici olarak görevlendirildiğini, hemşirenin 10 Kasım'da Polatlı Duatepe Devlet Hastanesindeki görevine dönmesinin hemen ardından, 11 Kasım'da yeniden Bilkent Şehir Hastanesine naklen atandığını ifade etti. Söz konusu işlemlerin cezalandırma amacı taşıdığını öne süren Şimşek, "Görevlendirme yetkisi, çalışanların hak arama mücadelesini bastırmanın aracı olamaz" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇAĞRI: "BAĞIMSIZ MÜFETTİŞLER DERHAL İNCELEME YAPMALI"

Hastanedeki tüm iddiaların bağımsız Bakanlık müfettişleri tarafından araştırılmasını talep eden Şimşek, hasta güvenliği, kamu kaynaklarının kullanımı, personel görevlendirmeleri, elektronik sistem kayıtları ve sendikal haklara yönelik müdahalelerin bütün yönleriyle incelenmesi gerektiğini vurguladı. Yunus Şimşek, "Suç işlediği tespit edilen kim varsa, makamı ve unvanı ne olursa olsun yargı önünde hesap vermesi için bütün hukuki yolları kullanacağız! Hiç kimse kamu gücünü kişisel hesaplaşmaların aracı haline getiremez! HEP-SEN olarak bu sürecin üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA