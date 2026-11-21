Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda otomobil direğe çarptı, 1 sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Başdervişli Mahallesi istikametinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Başdervişli Mahallesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emin D. (38) yönetimindeki 46 ANJ 496 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirtilmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu