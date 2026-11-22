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İstanbul Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası'nda adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan T.E., henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşamına son verdi.

GECE SAATLERİNDE SİLAH SESİ DUYULDU

İstanbul Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası'nda saat 23.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Edinilen bilgiye göre güvenlik görevlisi T.E., bina içinde kendini silahla vurdu. Silah sesini duyarak durumu fark eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

İhbar üzerine adliyeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bina içinde çalışma yaptı. İncelemelerin ardından T.E.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı