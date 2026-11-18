Yabancı oyun sitelerinde yer alan bilgilere göre Rockstar Games, GTA 6'da serinin klasikleşen hile sistemini yeniden kullanıyor. Hilelerin oyunun hikaye moduyla bağlantılı olarak açıldığı, oyun içi telefon üzerinden tuş kombinasyonlarıyla girildiği belirtiliyor. Ancak hile listelerinin tamamı henüz netleşmiş değil ve birçok kodun tuş kombinasyonu hâlâ bilinmiyor. İnternette "GTA 6 hile full paket" adıyla dolaşan indirme dosyaları ise resmi değil. Bu tür dosyaların hesap ve cihaz güvenliği açısından risk taşıyabileceği uyarısı yapılıyor. İşte GTA 6 hileleri hakkında bilinen tüm detaylar.

GTA 6 HİLELERİ AÇIKLANDI MI?

GTA 6'da hile sisteminin yer aldığı, oyun hakkında inceleme yayımlayan yabancı oyun sitelerinde yer aldı. Ancak Rockstar Games, hile kodlarının tam listesini resmi olarak paylaşmadı. İnternette yer alan listelerin bir kısmı eksik, bir kısmı ise doğrulanmamış bilgiler içeriyor.

GTA 6 HİLELERİ NASIL AÇILIYOR?

Yabancı oyun sitelerinde yer alan bilgilere göre GTA 6'da hileler, hikaye modunda ilerledikçe ve belirli görevler tamamlandıkça açılıyor. Hilelerin, oyun içi telefon açıldıktan sonra belirli tuş kombinasyonları girilerek kullanıldığı belirtiliyor.

GTA 6'DA PARA HİLESİ VAR MI?

Bazı yabancı oyun sitelerinde GTA 6'da oyun içi para veren bir hile bulunduğu belirtiliyor. Ancak bu bilgi Rockstar Games tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

GTA 6 HİLE FULL PAKET VAR MI?

GTA 6 için resmi bir "hile full paket" bulunmuyor. İnternette bu adla paylaşılan indirme dosyaları ve uygulamalar resmi değil. Bu tür dosyaların zararlı yazılım içerebileceği, hesap bilgilerinin çalınmasına ya da cihazın zarar görmesine yol açabileceği belirtiliyor. Ayrıca konsollarda hile yazılımı kullanmak platformların kullanım koşullarına aykırı.

HİLE KULLANMAK KUPALARI ETKİLER Mİ?

Yabancı kaynaklara göre GTA 6'da hile etkinken o oturumda kupa ve başarım ilerlemesi devre dışı kalıyor. Hilelerin yalnızca tek oyunculu hikaye modunda kullanılabildiği belirtiliyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için erişime açılacak.