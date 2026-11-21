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Rize kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Değirmendere Deresi, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kırmızı renkte akmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Rize merkez güzergahında öğle saatlerinde meydana geldi. Şehir merkezinden geçerek denize ulaşan Değirmendere Deresi'nin suyunun rengi aniden kırmızıya döndü. Deredeki renk değişimini fark eden mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Deredeki renk değişiminin kaynağının tespit edilmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı