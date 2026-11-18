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BURDUR'da çıkan yangında yaklaşık 180 ton balya saman yanarak zarar gördü. Komşular yangını söndürmek için iş makineleriyle seferber oldu.

Burdur merkez Menderes Mahallesi Ortayol Caddesi'nde dün saat 21.30 sıralarında Ali Koç'a ait evin bahçesinde bulunan saman balyalarından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi alevlere müdahale ederken, yangını duyan komşular da 6 iş makinesiyle çalışmalara destek verdi. Yangın yaklaşık 4 saatlik müdahale sonunda kontrol altına alınabildi. Yaklaşık 180 ton balya samanın yanarak zarar gördüğü olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı