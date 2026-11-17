BURSA'da 7 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Binayı saran dumandan etkilenen 8 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi Beyatlı Sokak'ta bulunan binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binada mahsur kalan bazı kişiler, itfaiye merdiveni ile bulundukları kattan alınarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından dairede hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı