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Erzincan'da uzman çavuş evinde başından vurulmuş halde bulundu

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Erzincan'da uzman çavuş evinde başından vurulmuş halde bulundu Haber Videosunu İzle
Erzincan'da uzman çavuş evinde başından vurulmuş halde bulundu
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Erzincan'da 24 yaşındaki uzman çavuş, iki meslektaşının misafir olarak bulunduğu evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olay sırasında ayrı bir odada bulunan arkadaşlarının silah sesini duyarak içeri girmesiyle ortaya çıkan olayda, ağır yaralı uzman çavuş hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen uzman çavuşun nasıl vurulduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Erzincan'da 24 yaşındaki uzman çavuş, evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

EVDE İKİ ARKADAŞI DAHA VARDI

Olay, saat 02.45 sıralarında Hocabey Mahallesi 1052 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzman çavuş E.Ç'nin evine iki uzman çavuş arkadaşı misafirliğe geldi. Üç arkadaşın evde bulunduğu sırada, E.Ç'nin arkadaşları ayrı bir odadayken silah sesi duyuldu. Silah sesinin geldiği odaya giden iki uzman çavuş, arkadaşları E.Ç'yi başından tabancayla vurulmuş halde buldu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.Ç, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı uzman çavuşun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıReis:

kumar olduğunu tahmin ediyorum bir çok kişi bu illet yüzünden intihar etti çıkmaza girerek borçlanma

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