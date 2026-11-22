Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muş kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, seyir halindeki otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Kaza, kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaya için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı