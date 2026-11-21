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Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin yön tabelaları ve yol kenarındaki yamaca çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Aydıncık-Alaca kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan S.D. idaresindeki 60 BM 077 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yön tabelalarına ve yol kenarındaki yamaca çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.D., E.R.D., E.D., A.D. ve B.D. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı