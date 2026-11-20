Kırıkkale Tepebaşı'nda çorap atölyesindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki çorap üretim atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; ekipler yangını kısa sürede büyümeden kontrol altına aldı, çıkış sebebiyle inceleme başlatıldı.
Kırıkkale'de bir çorap üretim atölyesinde çıkan yangın, itfiaye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan çorap üretim atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı