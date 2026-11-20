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Kırıkkale'de bir çorap üretim atölyesinde çıkan yangın, itfiaye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan çorap üretim atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı