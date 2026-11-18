Maltepe'de yol çöktü, park halindeki otomobil inşaat alanına düştü! Sokak trafiğe kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Maltepe'de Altıntepe Mahallesi Sırmakeş Sokak'ta toprak kayması nedeniyle yolda kısmi çökme oluştu. Park halindeki bir otomobil çöken yoldan inşaat alanına düşerken aydınlatma direği de yola devrildi. Belediye ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sokak araç trafiğine kapatıldı; otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
MALTEPE'de meydana gelen toprak kayması nedeniyle yolda kısmi çökme oluştu. Bu sırada park halindeki bir otomobil, çöken yoldan inşaat alanına düştü. Olayın ardından sokak trafiğe kapatıldı.
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL İNŞAAT ALANINA DÜŞTÜ
Olay, saat 13.30 sıralarında Altıntepe Mahallesi Sırmakeş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, toprak kayması nedeniyle yolda kısmi çökme meydana geldi. Çökme sırasında yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil inşaat alanına düşerken, aydınlatma direği yola devrildi.
SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI
İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, sokağı araç trafiğine kapattı. İnşaat alanına düşen otomobil, yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.