Batman'da bağımlılıkla mücadelede Tazelenme Merkezi hizmete hazır hale getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da bağımlılıkla mücadele için oluşturulan Tazelenme Merkezi hizmete hazır hale getirildi. Vali Ekrem Canalp ve milletvekili Ferhat Nasıroğlu merkezde inceleme yaptı. Merkezde YEDAM, Tazelenme ve AMATEM'den oluşan 3 aşamalı sistemle terapi ve danışmanlık sunulacak.
Batman'da bağımlılıkla mücadele kapsamında hayata geçirilen "Tazelenme Merkezi" hizmete hazır hale getirildi.
Vali Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, merkezde incelemelerde bulunarak yürütülecek hizmetler hakkında bilgi aldı.
Merkezde bireysel ve grup terapileri, danışmanlık, spor ve çeşitli mesleki faaliyetlerle bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri sunulacak.
Merkezde, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Tazelenme Merkezi ve Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nden (AMATEM) oluşan 3 aşamalı sistemle bağımlılıkla mücadelede tedavi ve toplumsal hayata yeniden kazandırılma hedefleniyor.