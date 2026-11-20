Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Batman'da bağımlılıkla mücadele kapsamında hayata geçirilen "Tazelenme Merkezi" hizmete hazır hale getirildi.

Vali Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, merkezde incelemelerde bulunarak yürütülecek hizmetler hakkında bilgi aldı.

Merkezde bireysel ve grup terapileri, danışmanlık, spor ve çeşitli mesleki faaliyetlerle bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri sunulacak.

Merkezde, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Tazelenme Merkezi ve Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nden (AMATEM) oluşan 3 aşamalı sistemle bağımlılıkla mücadelede tedavi ve toplumsal hayata yeniden kazandırılma hedefleniyor.

Kaynak: AA