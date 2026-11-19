Balkondan sarkan şahıs düşerek yaralandı: O anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da bir apartmanın 2'nci katındaki balkon korkuluklarından sarkan 38 yaşındaki şahıs, bir süre askıda kaldıktan sonra yere düşerek yaralandı. Çevredeki esnafın kurtarmak için branda açmaya çalıştığı sırada yaşanan olay kameraya yansırken hastaneye kaldırılan şahsın balkondan neden sarktığı henüz belirlenemedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da bir apartmanın 2'nci katındaki balkondan sarkan şahıs düşerek yaralandı.
BRANDA AÇMAYA ÇALIŞILIRKEN YERE ÇAKILDI
Olay, Malatya-Ankara kara yolu üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, G.S. (38) isimli şahıs, apartmanın 2'nci katındaki balkon korkuluklarından aşağı sarkarak bir süre askıda kaldı.
Çevredeki esnafın şahsı kurtarmak için branda açmaya çalıştığı sırada G.S. aşağı düştü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın balkondan neden sarktığı henüz bilinmez iken olayla ilgili inceleme başlatıldı.