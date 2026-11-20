Galatasaray'a kayyum mu atanacak, Galatasaray'da Bakanlık denetimi ne zaman, 7405 sayılı Kanun'un 20. maddesi ne diyor ve yöneticilere hapis cezası verilebilir mi soruları, denetim haberinin ardından sarı-kırmızılı taraftarların en çok araştırdığı konular arasına girdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamasına göre, erkekler futbolunda en üst ligde yer alan tüm spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemindeki işlem ve faaliyetleri genel denetime tabi tutulacak. Basında yer alan haberlere göre bu kapsamda 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Galatasaray'da başlayacak incelemede, kulübün transferler nedeniyle yasal borçlanma sınırını aştığı ve gelecek yıllara ait gelirlerini temlik ettiği iddiaları ele alınacak. Kanuna aykırılık tespit edilmesi halinde yöneticiler için hapis cezası, şahsi sorumluluk ve kayyum atanması gibi yaptırımlar gündeme gelebilecek. Ancak Galatasaray hakkında şu an için verilmiş bir kayyum kararı bulunmuyor. İşte Galatasaray'daki denetim sürecine dair bilinenler.

GALATASARAY'A KAYYUM MU ATANACAK?

Galatasaray'a kayyum atanmasına ilişkin alınmış bir karar bulunmuyor. Kayyum ihtimali, Bakanlık denetimi sonucunda kanuna aykırı işlemler tespit edilmesi ve yöneticilerin görevden uzaklaştırılmasına karar verilmesi halinde gündeme gelebilecek. 7405 sayılı Kanun'un 13. maddesi, böyle bir durumda kulübe kayyum atanmasının önünü açıyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağı, denetimin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

GALATASARAY'DA BAKANLIK DENETİMİ NE ZAMAN?

Basında yer alan haberlere göre Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Galatasaray Kulübü'nde denetim ve incelemeye başlayacak. İnceleme, kulübün mali işlemlerini ve yöneticilerin bu işlemlerdeki sorumluluğunu kapsayacak.

DENETİM SADECE GALATASARAY'I MI KAPSIYOR?

Hayır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamasına göre erkekler futbol branşında en üst ligde yer alan tüm spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki işlem ve faaliyetlerinin genel denetimi yapılacak. Açıklamada, 2024-2025 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele eden 13 spor kulübü ve spor anonim şirketinin, 7405 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2025'e kadar olan işlem ve faaliyetlerine yönelik denetimlerin de sürdüğü belirtildi.

GALATASARAY HAKKINDAKİ İDDİALAR NELER?

Basında yer alan iddialara göre Galatasaray yönetimi, gerçekleştirdiği transferler nedeniyle kanunda öngörülen borçlanma sınırını aştı. Kulübün stat, bilet, loca ve diğer gelirlerini gelecek yılları kapsayacak şekilde temlik ettiği, önümüzdeki 2-3 yıllık döneme ait gelirlerinin önemli bölümünü önceden temlik ettiği de öne sürüldü. Bu işlemlerin kanuna uygun olup olmadığı Bakanlık denetiminde incelenecek. Galatasaray cephesinden iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

7405 SAYILI KANUN'UN 20. MADDESİ NE DİYOR?

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20. maddesi, spor kulüplerinin borçlanmasına ve gelirlerini temlik etmesine çeşitli sınırlamalar getiriyor. Düzenlemeye göre kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, bir önceki yılın gelirlerinin yüzde 10'unu aşacak şekilde borçlanma kararı alamıyor. Kulüplerin bir önceki yıl gelirlerinin yüzde 25'inden fazlasını temlik etmesi de sınırlandırılıyor.

YÖNETİCİLERE HAPİS CEZASI VERİLEBİLİR Mİ?

Kanunun 20. maddesine aykırı işlemlerin tespit edilmesi halinde yöneticiler açısından ciddi yaptırımlar gündeme gelebilecek. İlgili düzenleme, bu tür işlemler için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

YÖNETİCİLER ŞAHSEN SORUMLU OLACAK MI?

Kanunda belirlenen borçlanma sınırının aşılması durumunda, sınırı aşan tutardan yönetim kurulu üyeleri şahsi mal varlıklarıyla müteselsilen sorumlu tutulabiliyor. Bu durumda yöneticiler, sınırı aşan borçtan kişisel olarak sorumlu hale gelebiliyor.

DENETİM NEDEN ÖNEMLİ?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Galatasaray'da başlatacağı belirtilen inceleme ve teftiş süreci, hem kulübün mali yapısı hem de yöneticilerin hukuki sorumluluğu açısından kritik önem taşıyor. Denetim sonucunda varılacak tespitler, sarı-kırmızılı kulübün yönetimi ve mali geleceği üzerinde belirleyici olabilecek.