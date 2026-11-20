Balıkesir Erdek'te depo yangını söndürüldü, iş ekipmanları zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında depodaki hava kompresörü ve kaynak makineleri gibi iş ekipmanları maddi hasar gördü; kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde bulunan H.K.'ye ait depoda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depo içerisinde bulunan hava kompresörü ve kaynak makineleri gibi iş ekipmanlarında maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı