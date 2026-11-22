Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Büyükçekmece'de kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücü kazaya neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan 34 DGP 306 plakalı otomobil sürücüsü, o sırada caddeye çıkan 34 DYC 069 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil önce kaldırıma çarptı, ardından yeniden savruldu. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, süratle gelen otomobilin caddeye çıkan araca çarptığı anlar yer aldı. Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya neden olduğu öne sürülen sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşlar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı