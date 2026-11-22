Sarıyer'de alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Sarıyer İstinye'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Park halinde bulunan otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde patlamalar meydana gelirken, yanan otomobilin yanındaki diğer araçları sahipleri uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı