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ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde el freni çekilmeyen minibüs hareket ederek menfezin bulunduğu boşluğa düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs hareket ederek, menfezin bulunduğu alana düştü. Kazada minibüste hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı