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İşe gelmeyince arkadaşları alarm verdi! 26 yaşındaki tıbbi tekniker evinde ölü bulundu

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İşe gelmeyince arkadaşları alarm verdi! 26 yaşındaki tıbbi tekniker evinde ölü bulundu
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Samsun Şehir Hastanesi'nde tıbbi tekniker olarak çalışan 26 yaşındaki Murat Işık, Atakum'daki evinde ölü bulundu. İşe gelmeyen ve iş arkadaşlarının ulaşamadığı gencin evine polis ve itfaiye eşliğinde girildi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Işık'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, polis inceleme başlattı.

Samsun'da bir hastanede tıbbi tekniker olarak görev yapan 26 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu.

İŞE GELMEYİNCE ARKADAŞLARI ALARM VERDİ

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Samsun Şehir Hastanesi'nde tıbbi tekniker olarak görev yapan Murat Işık'ın (26) işe gitmemesi ve iş arkadaşlarının kendisine ulaşamaması üzerine polis ve itfaiye ekipleri eşliğinde yaşadığı eve girildi. Evde Işık, hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

YALNIZ YAŞIYORDU, AİLESİ SİVAS'TA

Bekar olan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Işık'ın ailesinin Sivas'ta ikamet ettiği belirtildi. Murat Işık'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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