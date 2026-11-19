Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Bilecik Huzurevi Müdürlüğünü ziyaret ederek denetim ve incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında huzurevinin iç ve dış alanlarını gezen İl Müdürü İlhan, depoların düzeni ve malzemelerin muhafaza koşullarını inceledi. Kurumun işleyişi hakkında da bilgi alan İlhan, daha sonra huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti ve hal hatırlarını sordu.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Huzurevimizde kalan büyüklerimizin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kurumlarımızın hizmet kalitesini artırmak ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla denetim ve incelemelerimizi sürdürüyoruz. Büyüklerimizle bir araya gelerek sohbet etmek, onların talep ve düşüncelerini dinlemek de bizim için çok kıymetli" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı