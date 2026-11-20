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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren sendika, kuruma yönelik siber saldırının ardından çalışanların bilgilendirilmemesine tepki göstererek, olayın kapsamının ve kişisel verilerin etkilenip etkilenmediğinin açıklanmasını talep etti.

???????Politico'nun haberine göre, AB Komisyonu bünyesindeki Renouveau & Democratie (R&D) sendikasının Başkanı Cristiano Sebastiani, çalışanlara gönderdiği elektronik postada, Komisyonun siber saldırıya ilişkin kamuoyuna açıklama yapmasına rağmen personele henüz kapsamlı bilgi vermediğini belirtti.

"Çalışanlar şimdi yanıt bekliyor" başlıklı mesajında Sebastiani, Komisyonun henüz tüm personele tek bir bilgilendirme mesajı dahi göndermediğini ifade ederek, bu durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Sebastiani, "Dünyanın dört bir yanındaki haber kuruluşlarının olayı haberleştirmesine rağmen çalışanların hala Komisyondan ilk doğrudan bilgilendirmeyi beklemesi düşünülemez." ifadesini kullandı.

Mevcut ve emekli çalışanların endişelerini sendikaya ilettiğini aktaran Sebastiani, bazı personelin yöneticileri tarafından siber saldırı yaşanmadığı ve sorunun rutin teknik aksaklıktan kaynaklandığı yönünde bilgilendirildiğini kaydetti.

Sebastiani, saldırıdan kurumun insan kaynakları sistemlerinin de etkilenmesi nedeniyle hassas kişisel verilerin risk altında olabileceğine dikkati çekti.

Komisyonun olayın kapsamı ve hangi verilerin etkilendiği konusunda tüm çalışanlara derhal açıklama yapmasını isteyen Sebastiani, siber saldırıya ilişkin bağımsız inceleme yürütülmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan, AB kurumlarının veri koruma denetiminden sorumlu Avrupa Veri Koruma Denetçiliği (EDPS), Komisyonun olay hakkında kendilerini bilgilendirdiğini doğruladı.

Komisyon ise sendikanın eleştirilerine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

AB Komisyonuna siber saldırı

AB Komisyonunun geniş çaplı bir siber saldırıya uğradığı, çalışanların kişisel verilerinin ele geçirilmiş olabileceği ve bazı kurum içi sistemlerde 10 günü aşkın süre aksaklıklar yaşandığı dün basına yansımıştı.

Saldırı nedeniyle çalışanların maaş, izin ve mesai bilgilerinin işlendiği sistemler ile sağlık harcamalarının geri ödenmesine ilişkin hizmetlerde aksaklıklar meydana gelmişti.

AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, dün yaptığı açıklamada, 22 Ekim'de tespit edilen siber saldırıda yapay zeka destekli araçların kullanıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını bildirmişti.

Regnier, saldırının belirli sistemleri hedef aldığını, etkilenen kişilerin bilgilendirildiğini ve bu aşamada Komisyon çalışanlarının tamamını kapsayan bir veri ihlaline ilişkin kanıt bulunmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA