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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir sitedeki binanın birinci katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Kestel Mahallesi Okanlar Sokak üzerindeki sitede bulunan binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. İçerisinde kimsenin bulunmadığı sırada dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden duman yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler dairede çıkan yangını söndürmelerinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı