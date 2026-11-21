Alanya Kestel'deki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında bir binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. İçeride kimse yokken çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; dairede hasar oluştu ve çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir sitedeki binanın birinci katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Kestel Mahallesi Okanlar Sokak üzerindeki sitede bulunan binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. İçerisinde kimsenin bulunmadığı sırada dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden duman yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler dairede çıkan yangını söndürmelerinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.