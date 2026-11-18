Tokat Niksar'da köprüde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 yaşındaki Zehra Erva hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Niksar ilçesinde Dönekse mevkiindeki köprü üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 yaşındaki Zehra Erva Ablak hayatını kaybetti. Sürücüler ve araçlardaki 2'si çocuk 4 yolcu olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
KÖPRÜ ÜZERİNDE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Kaza, Niksar ilçesine bağlı Dönekse mevkiindeki köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (31) yönetimindeki 60 AGR 539 plakalı otomobil ile B.B. (46) idaresindeki 60 AES 967 plakalı otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
2 YAŞINDAKİ ZEHRA ERVA KURTARILAMADI
Kazada yaralanan sürücüler M.A. (31) ve B.B. (46) ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.B. (49), E.A. (27), B.N.A. (6), Y.E.A. (4) ve Zehra Erva Ablak (2), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Zehra Erva Ablak (2) yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.