Afyonkarahisar Şuhut'ta eniştesini tabancayla öldüren M.Ç., intihara kalkıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şuhut'a bağlı Akyuva köyünde M.Ç., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen eniştesi Ümit Çakal ile tartıştıktan sonra onu tabancayla vurarak öldürdü ve aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan M.Ç. hastanede tedaviye alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde tartıştığı eniştesi Ümit Çakal'ı tabancayla öldüren M.Ç., aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan M.Ç., hastanede tedaviye alındı.
Şuhut'a bağlı Akyuva köyünde bugün öğle saatlerinde M.Ç., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen eniştesi Ümit Çakal ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından tabancayla Ümit Çakal'ı vuran M.Ç., daha sonra aynı silahla kendisine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Ümit Çakal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.Ç. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.