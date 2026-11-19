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(YOZGAT) - Yozgat'ta elektrik panosunun kapağını açan 18 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Yozgat merkez Aşağımohutlu Mahallesi'nde, Köy Muhtarları Derneği'nin bulunduğu bölgede meydana geldi. Yol kenarında bulunan ÇEDAŞ'a ait elektrik panosunun kapağını açan O.K.Y. (18), elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 18 yaşındaki gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA