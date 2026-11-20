Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi Ambarcı Sokak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla açılan ateş sonucu 1 kişi bacağından yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı