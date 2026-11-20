Eskişehir'de kontrolden çıkarak yan yatan tır yolu trafiğe kapatırken, kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan tır, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Yan yatan tır kara yolunu ulaşıma kapatırken, kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yan yatan tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı