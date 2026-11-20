Eskişehir-Ankara kara yolunda yan yatan tır 1 kişinin hafif yaralanmasına neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir-Ankara kara yolunda sabah saatlerinde kontrolden çıkan tırın yan yatması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Yan yatan tır kara yolunu ulaşıma kapatırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; inceleme ve tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Eskişehir'de kontrolden çıkarak yan yatan tır yolu trafiğe kapatırken, kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan tır, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Yan yatan tır kara yolunu ulaşıma kapatırken, kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yan yatan tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.