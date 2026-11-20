Mardin Kızıltepe'de kamyonet, otomobil ve traktörün karıştığı kazada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kocalar Mahallesi'nde kamyonet, otomobil ve traktörün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocalar Mahallesi'nde plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet, otomobil ve traktör çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı kişi sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı