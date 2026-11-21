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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman açıklarında 2 petrol tankerinin vurulduğunu aktardı.

Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik güvenlik tehditleri sürüyor. Uluslararası deniz trafiği açısından kritik öneme sahip boğazda iki tanker daha saldırıya uğradı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden bir tankerin tanımlanamayan bir mühimmatla vurulduğu bildirildi. Olayın Umman'ın Khasab şehrinin 20 kilometre kuzeyinde meydana geldiği aktarıldı. Şu ana kadar can kaybı veya yaralanma bildirilmediği kaydedildi.

Yapılan ayrı bir açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden ikinci bir tankerin makine dairesi kısmından tanımlanamayan bir mühimmatla vurulduğu ifade edildi. Khasab'ın 20 kilometre kuzeyinde meydana gelen olayda henüz can kaybı ve yaralanma bildirilmediği vurgulandı.

Yetkililerin iki olayı da araştırdığı belirtilirken, bölgedeki gemilerin dikkatli seyretmeleri ve şüpheli görülen her türlü faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı