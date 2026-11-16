Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Çorlu'da bakımdan çıkan trafik polisi aracı test sürüşünde alev alıp yandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Çorlu'da bakımdan çıkan trafik polisi aracı test sürüşünde alev alıp yandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bakımdan çıkan trafik polisi devriye otomobili, test sürüşü sırasında motor bölümünden alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bakımdan çıkan trafik polisi devriye otomobili, test sürüşü sırasında motor bölümünden alev alarak yandı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında İstanbul Caddesi Gölbaşı Işıklar mevkisinde meydana geldi. Kapalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait Mustafa T.'nin kullandığı trafik polisi devriye otomobili seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücünün yolun kenarına çekip indiği otomobil alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilin yeni bakımdan çıktığı ve test sürüşü sırasında alev aldığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dükkanını kapatan esnaf lokma döktürdü! Tabeladaki yazı olay

Dükkanını kapatan esnaf lokma döktürdü! Tabeladaki yazı olay
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman isim kızılcığın faydalarını tek tek saydı! Uyku detayı dikkat çekti

Nelere iyi geldiğini bilseydiniz evinizden eksik etmezdiniz
Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu

Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu
Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti

Tasma takılan adamı görünce harekete geçti
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı! Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı

Yolcu minibüsü denize uçtu! 1 ölü, 10 yaralı
Bursa'da 100 liralık kamp sandalyesi izdihamı! Vatandaşlar birbirine girdi

İndirimi duyunca AVM'yi bastılar! Hem de bakın hangi ürün için
Selçuk İnan, Fenerbahçe maçındaki eksikleri açıkladı

Yıldız isimler Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak
Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...

Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...