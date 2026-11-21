Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adliyelerimizin teknolojik yatırımlarla donatıldığı, personel sorunlarının tamamen ortadan kaldırıldığı, insan onuruna yakışır fiziki şartların oluşturulduğu, vatandaşımızın 'Alo 135' hattı ile yargısal bilgilendirmeleri anında aldığı, dijital kolaylıklarla süreçlerin daha kolay işlediği, kriminal inceleme ve adli tıp birimlerinin en donanımlı hale geldiği, faili meçhul olayların ve çözülemeyen davaların bir bir aydınlatıldığı bir aşamaya geldik." dedi.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Eyüpsultan'daki Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nın resmi açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde, tek dertlerinin millete hizmet etmek olduğunu ifade eden Gürlek, ülkenin güçlü varlığını her gün tuğla tuğla inşa ettiklerini, geleceğin büyük Türkiye'sini insan odaklı değerlerle, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." düsturuyla nakış nakış işlediklerini söyledi.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu ile önlerine koyduğu hedefler doğrultusunda, bakanlık olarak Adaletin Yüzyılı hedefini kararlılıkla gerçekleştirmeyi kendilerine görev bildiklerini ifade etti.

Bu misyonla 81 vilayette ve tüm merkezlerde adalet anlayışını milletin hak ettiği hizmet anlayışına göre şekillendirmek için gece gündüz çalıştıklarına işaret eden Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanım, vatandaşlarımıza hak arayışlarında sunduğunuz hizmetin kalitesini en üst düzeye çıkardığınız gibi aynı zamanda yargı camiamızın çalışma şartlarını daha verimli hale getirmiş oluyoruz. İstanbul özelinde birçok gerekli yapıyı hizmete alma, projelendirme ve ihtiyaç duyulan altyapıyı tamamlama noktasında, talimatlarınız gereği tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." dedi.

Gürlek, geçmişte milletin adalet arayışındaki mağduriyetlerinin ülkedeki en önemli sorunların başında geldiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bugün ise adliyelerimizin teknolojik yatırımlarla donatıldığı, personel sorunlarının tamamen ortadan kaldırıldığı, insan onuruna yakışır fiziki şartların oluşturulduğu, vatandaşımızın 'Alo 135' hattı ile yargısal bilgilendirmeleri anında aldığı, dijital kolaylıklarla süreçlerin daha kolay işlediği, kriminal inceleme ve adli tıp birimlerinin en donanımlı hale geldiği, faili meçhul olayların ve çözülemeyen davaların bir bir aydınlatıldığı bir aşamaya geldik. Aynı zamanda yargı mensuplarının lojman ihtiyaçlarının karşılandığı, çalışma şartlarının iyileştirildiği, zamanında ve yerinde hizmetin hedeflendiği bir noktaya geldik. Yargılamada yaptığımız düzenlemeler ile iş yükünün en yoğun olduğu dava türlerinde mahkemelerimize hedef süreler koyduk. Özellikle kira ve boşanma davaları ile ekonomik hayatımızı ilgilendiren ticari uyuşmazlık davalarında çözümsüzlüğü çözüm haline getiren, vatandaşlarımızın makul sürede adalet bulmasını sağlayacak düzenlemeleri yürürlüğe koyduk."

"Suç ve suçlularla mücadele konusunda tavizsiz şekilde mücadele ediyoruz"

Suç ve suçlularla mücadele konusunda da tavizsiz şekilde mücadele ettiklerini vurgulayan Gürlek, "Gençlerimizi, çocuklarımızı ve ailelerimizi çağın getirdiği her türlü suç şeklinden, suç şebekelerinin kirli ellerinden korumayı en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Küresel dünyanın en önemli sorunlarından olan uyuşturucu ve türevlerinden ülkemizi, gençliğimizi ve çocuklarımızı korumayı milli güvenlik meselesi olarak ele alıyoruz." diye konuştu.

Gürlek, bugün suç örgütlerinin ahlaki sınırların çok ötesinde ve vicdani muhasebeden çok uzak bir anlayışla, tüm yaptırımlara rağmen teknolojinin suistimale açık tüm olanaklarını kullanarak alternatif finans kaynaklarına ulaşmak için yoğun çaba gösterdiğini, toplumun huzur, güvenlik ve asayişine büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Bakan Gürlek, "Bizler de bu etkin ve çeşitlenmiş illegal yapılar karşısında onların tüm asimetrik oluşumlarını bir bir bertaraf ediyor, başta İstanbul olmak üzere ülkemizi en gelişmiş batı toplumlarından daha güvenli, huzurlu seviyelerde tutuyoruz. Bu sonucun temelinde sizlerin önderliğinde aziz İstanbul'a yapılan temel yatırımlar, suç ve suçlular ile kararlı mücadele, devletimizin kurumları arasındaki eş güdüm ve siyasi istikrar vardır." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye"ye değinen Gürlek, bu milletin kalkınması ve refaha ulaşması yolunda en önemli kara deliklerden biri olan terörle ilgili konuların artık gündemden kalktığını belirtti.

Gürlek, yeni anayasanın milletin hak ettiği, devletin ivedilikle ihtiyaç duyduğu elzem bir gereksinim olduğunu söyleyerek, "Coğrafyamızdaki ve günümüz dünyasındaki tehditlere, güvenlik eksenli risklere karşı bizi yüzlerce yıl sonrasına kadar güvenle taşıyacak, demokratik, özgürlükçü ve milletin çıkarlarına hizmet eden, anlaşılabilir ve güçlü tanımlamaları olan cesur bir anayasaya ihtiyacımız vardır." dedi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise adliyede 115 cumhuriyet savcısı, 140 hakim ve 780 personelin çalıştığını, adliyenin Eyüpsultan, Sultangazi, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa ilçeleri ile İstanbul Havalimanı Ek Hizmet Binası'nda adli hizmetleri ifa ettiğini söyledi.

Yeni binanın aynı zamanda farklı sosyal yaşam alanlarını da içinde bulundurduğunu belirten Dalak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gürlek ve bakanlığın tüm yetkili hizmet birimleri ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA