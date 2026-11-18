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GTA 6, Metacritic'te PlayStation 5 sürümü için 98 eleştirmen incelemesi üzerinden 100 üzerinden 99 puan aldı. Tüm incelemelerin olumlu olduğu oyun, Metacritic'te "Evrensel Beğeni" etiketiyle yer aldı. Xbox Series X sürümü de 9 inceleme üzerinden 99 puana ulaştı. Bu puanla GTA 6, Metacritic tarihinin en yüksek puan alan oyunları arasına girdi ve PlayStation 3'te 97 puan alan GTA 5'i de geride bıraktı. İşte GTA 6'nın Metacritic puanı ve inceleme sonuçlarına ilişkin tüm detaylar.

METACRİTİC GTA 6 PUANI KAÇ?

GTA 6, Metacritic'te PlayStation 5 sürümüyle 99 puan aldı. Puan, 98 eleştirmen incelemesinin ortalamasıyla oluştu.

GTA 6 XBOX METACRİTİC PUANI KAÇ?

GTA 6'nın Xbox Series X sürümü de Metacritic'te 99 puan aldı. Ancak bu puan şimdilik 9 inceleme üzerinden hesaplandı ve yeni incelemelerle değişebilir.

GTA 6 REKOR KIRDI MI?

99 puanla GTA 6, Metacritic tarihinin en yüksek puan alan oyunları arasına girdi. Oyun, PlayStation 3'te 97 puan alan GTA 5'i geride bıraktı.

HANGİ SİTELER GTA 6'YA TAM PUAN VERDİ?

GTA 6'ya tam puan veren yayınlar arasında Destructoid, CGMagazine, CD-Action, COGconnected, But Why Tho?, XGN, Reloader, Areajugones ve Adrenaline yer aldı.

GTA 6 KULLANICI PUANI KAÇ?

GTA 6'nın Metacritic kullanıcı puanı, oyun henüz Türkiye'de ve birçok ülkede erişime açılmadığı için oluşmadı. Kullanıcı puanının oyunun çıkışının ardından belli olması bekleniyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için erişime açılacak.