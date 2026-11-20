Eyüpsultan'da bir İETT otobüsü öndeki İETT otobüsüne arkadan çarptı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eyüpsultan'da Silahtarağa Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, önünde ilerleyen başka bir İETT otobüsüne arkadan çarptı; kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Eyüpsultan'da iki İETT otobüsünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Silahtarağa Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, önünde ilerleyen başka bir İETT otobüsüne arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA