MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi binası içerisinde bulunan tıbbi sarf malzeme deposunda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte söndürülürken, depoda hasar meydana geldi.

Uncubozköy Mahallesi'nde bulunan MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi binasındaki tıbbi sarf malzeme deposunda, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Depodan yükselen dumanları fark eden görevlilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle alevler söndürüldü. Depoda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı