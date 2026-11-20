Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kampüs Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile birlikte cami inşaatını inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Bin 700 kişi kapasiteli olarak inşa edilen cami, yalnızca ibadet alanı değil, eğitim ve sosyal faaliyetlerin de gerçekleştirileceği bir merkez olacak. Cami kompleksi içerisinde Diyanet Gençlik Merkezi, iki sınıf, kıraat salonu ve kütüphane yer alacak. Ayrıca cami, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine de katkı sağlayacak. Caminin halıları serilirken çevre düzenlemesi ve ses sistemi çalışmalarının tamamlanmasının ardından ibadete açılması planlanıyor.

Vali Sözer, "Üniversitemizin kampüsünde yükselen bu güzel eser, yalnızca bir ibadet alanı değil, aynı zamanda gençlerimizin eğitimine ve sosyal gelişimine katkı sunacak önemli bir merkez olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, camimizin ilimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı