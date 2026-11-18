ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosiklet ile elektrikli üçteker motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-400 kara yolunun Kadıoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. D.Ö. iddiaya göre kullandığı elektrikli üçteker motosikletle ters yönden yola girerek karşıya geçmek istedi. Bu sırada aynı yönde seyreden E.K.'nin kullandığı 07 CNU 629 plakalı motosiklet, elektrikli motosikletle çarpıştı. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü D.Ö. ile diğer motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı