Rusya'nın Kemerovo bölgesinde düşen An-12 askeri uçağında 19 kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Kemerovo bölgesinde planlı uçuş yapan An-12 tipi askeri nakliye uçağının düştüğünü ve uçaktaki 19 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre teknik arızadan kaynaklandığı belirtilen kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Rusya'nın Kemerovo bölgesinde düşen "An-12" tipi askeri nakliye uçağında 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, planlı uçuş gerçekleştiren An-12 tipi askeri nakliye uçağının Kemerovo bölgesinde düştüğü belirtildi.
Uçağın ıssız bir bölgeye düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Uçakta mürettebatla birlikte 19 kişi bulunuyordu. Hepsi yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.
Kazanın ilk belirlemelere göre teknik arızadan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, olayın araştırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
Rusya'nın Kemerovo Bölge Valisi İlya Seredyuk, bugün bölgede uçak kazası meydana geldiğini duyurmuştu.