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GİRESUN'un Doğankent ilçesinde kamyonetin dereye düştüğü kazada Ayşe Yazıcı (66) hayatını kaybetti, sürücü eşi Ali Yazıcı (69) yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında ilçeye bağlı Süttaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Yazıcı yönetimindeki 28 TK 558 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Ayşe Yazıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Ali Yazıcı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı