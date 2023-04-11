İett Haberleri - İett Haber - Haberler

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İett Haberleri

İett haber, İett son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşandı

İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşandı

İett - Dün 19:16
Şişli'de 73 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan İETT şoförüne 1 yıl 8 ay hapis cezası

Şişli'de 73 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan İETT şoförüne 1 yıl 8 ay hapis cezası

İett - Dün 12:39
İBB Meclisi'nde denetim raporu tartışıldı

İBB Meclisi'nde denetim raporu tartışıldı

İett - Dün 10:40
ATAŞEHİR'DE İETT OTOBÜSÜ İLE BARİYER ARASINDA SIKIŞAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI

ATAŞEHİR'DE İETT OTOBÜSÜ İLE BARİYER ARASINDA SIKIŞAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI

İett - 09.04.2023
İSTANBUL-FATİH'TE ALEV ALEV YANAN MİDİBÜSE TANKERİ İLE MÜDAHALE ETTİ

İSTANBUL-FATİH'TE ALEV ALEV YANAN MİDİBÜSE TANKERİ İLE MÜDAHALE ETTİ

İett - 09.04.2023
Fatih'te park halindeki İETT otobüsü yandı

Fatih'te park halindeki İETT otobüsü yandı

İett - 09.04.2023
Fatih'te bir İETT otobüsü alev alev yandı

Fatih'te bir İETT otobüsü alev alev yandı

İett - 09.04.2023
Beyoğlu'nda çöken tarihi binanın moloz kaldırma çalışmaları sürüyor

Beyoğlu'nda çöken tarihi binanın moloz kaldırma çalışmaları sürüyor

İett - 08.04.2023
ÜSKÜDAR'DA İETT OTOBÜSÜNE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

ÜSKÜDAR'DA İETT OTOBÜSÜNE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

İett - 07.04.2023
Esenyurt'ta freni patlayan minibüs, İETT otobüsüne çarptı: 6 yaralı

Esenyurt'ta freni patlayan minibüs, İETT otobüsüne çarptı: 6 yaralı

İett - 07.04.2023
Beyoğlu'nda ekipleri teyakkuza geçiren 5 katlı metruk bina tamamen çöktü! Anbean kamerada

Beyoğlu'nda ekipleri teyakkuza geçiren 5 katlı metruk bina tamamen çöktü! Anbean kamerada

İett - 06.04.2023
Esenyurt'ta İETT otobüsüne çarpan servis minibüsündeki 6 kişi yaralandı

Esenyurt'ta İETT otobüsüne çarpan servis minibüsündeki 6 kişi yaralandı

İett - 06.04.2023
Beyoğlu'nda metruk binanın çökme riski nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı

Beyoğlu'nda metruk binanın çökme riski nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı

İett - 06.04.2023
Baba oğul, aynaya çarptı diye İETT şoförüne saldırdı

Baba oğul, aynaya çarptı diye İETT şoförüne saldırdı

İett - 05.04.2023

Şişli'de 73 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan İETT şoförüne 1 yıl 8 ay hapis cezası
İETT otobüsü önce rötar yaptı sonra arızalandı

İETT otobüsü önce rötar yaptı sonra arızalandı

İett - 05.04.2023
AKSARAY'DA İETT OTOBÜSÜ TRAMVAYA ÇARPTI

AKSARAY'DA İETT OTOBÜSÜ TRAMVAYA ÇARPTI

İett - 04.04.2023
Beykoz'da art arda yaşanan iki kazada 5 kişi yaralandı

Beykoz'da art arda yaşanan iki kazada 5 kişi yaralandı

İett - 02.04.2023
Beykoz'da vatandaşa İETT otobüsü çarptı! Yaralının yakını otomobil ile kalabalığa daldı

Beykoz'da vatandaşa İETT otobüsü çarptı! Yaralının yakını otomobil ile kalabalığa daldı

İett - 02.04.2023
İstanbul'da İETT otobüsünün arkasında 'örümcek adam' yolculuğu kamerada

İstanbul'da İETT otobüsünün arkasında 'örümcek adam' yolculuğu kamerada

İett - 02.04.2023
İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İett - 27.03.2023
İBB şoför başvurusu nereden yapılır? İBB 700 şoför alımı başvurusu nereden yapılır?

İBB şoför başvurusu nereden yapılır? İBB 700 şoför alımı başvurusu nereden yapılır?

İett - 22.03.2023
İmamoğlu, 700 şoför alımı yapacaklarını duyurdu: Özellikle kadınlarımızın başvurması çağrısında bulunuyorum

İmamoğlu, 700 şoför alımı yapacaklarını duyurdu: Özellikle kadınlarımızın başvurması çağrısında bulunuyorum

İett - 22.03.2023
Tuzla'da tırın İETT otobüsü ve yol bakım aracına çarpması sonucu 2 kişi öldü

Tuzla'da tırın İETT otobüsü ve yol bakım aracına çarpması sonucu 2 kişi öldü

İett - 20.03.2023
Tuzla'da tır, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralı

Tuzla'da tır, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralı

İett - 20.03.2023
Silivri'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Silivri'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İett - 19.03.2023
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE İETT OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE İETT OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI

İett - 18.03.2023
Başakşehir'de hafif ticari araç ile çarpışan İETT otobüsü bariyerlere saplandı

Başakşehir'de hafif ticari araç ile çarpışan İETT otobüsü bariyerlere saplandı

İett - 11.03.2023
İETT otobüsü bariyere çarptı, 4 kişi yaralandı

İETT otobüsü bariyere çarptı, 4 kişi yaralandı

İett - 11.03.2023
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ BARİYERLERE ÇARPTI: YARALILAR VAR-2

İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ BARİYERLERE ÇARPTI: YARALILAR VAR-2

İett - 11.03.2023
Cevizlibağ'da tramvay raydan çıktı, seferler İETT otobüsleri ile yapıldı

Cevizlibağ'da tramvay raydan çıktı, seferler İETT otobüsleri ile yapıldı

İett - 09.03.2023
İSTANBUL-CEVİZLİBAĞ'DA TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI-1

İSTANBUL-CEVİZLİBAĞ'DA TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI-1

İett - 09.03.2023
Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı, seferler aksadı

Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı, seferler aksadı

İett - 09.03.2023
İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifine ilişkin ilk değerlendirme: Her şey çok güzel olacak

İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifine ilişkin ilk değerlendirme: Her şey çok güzel olacak

İett - 09.03.2023
Tuzla'da 3 otobüs alev alev yandı

Tuzla'da 3 otobüs alev alev yandı

İett - 09.03.2023
Nebil Özgentürk kimdir, kaç yaşında? Nebil Özgentürk nereli, mesleği nedir? Nebil Özgentürk hayatı ve biyografisi!

Nebil Özgentürk kimdir, kaç yaşında? Nebil Özgentürk nereli, mesleği nedir? Nebil Özgentürk hayatı ve biyografisi!

İett - 08.03.2023
8 Mart otobüs ücretsiz mi İstanbul? İETT ücretsiz mi bugün?

8 Mart otobüs ücretsiz mi İstanbul? İETT ücretsiz mi bugün?

İett - 08.03.2023
TUZLA'DA PARK HALİNDEKİ 3 İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

TUZLA'DA PARK HALİNDEKİ 3 İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

İett - 08.03.2023
Tuzla'da 3 otobüs alev alev yandı

Tuzla'da 3 otobüs alev alev yandı

İett - 08.03.2023
Hasan Pezük kimdir? Hasan Pezük kaç yaşında, nereli? Hasan Pezük mesleği ne?

Hasan Pezük kimdir? Hasan Pezük kaç yaşında, nereli? Hasan Pezük mesleği ne?

İett - 23.02.2023
İstanbul Beylikdüzü'nde zincirleme trafik kazası! 9 araç birbirine girdi: 8 yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde zincirleme trafik kazası! 9 araç birbirine girdi: 8 yaralı

İett - 21.02.2023
Sultangazi'de kayan İETT otobüsü nedeni ile yol trafiğe kapandı

Sultangazi'de kayan İETT otobüsü nedeni ile yol trafiğe kapandı

İett - 08.02.2023
Ataşehir'de trafikte silahla İETT sürücüsünü tehdit eden şüpheli yakalandı

Ataşehir'de trafikte silahla İETT sürücüsünü tehdit eden şüpheli yakalandı

İett - 05.02.2023
Seyir halindeki araç sürücüsü, tartıştığı İETT şoförüne silah doğrulttu

Seyir halindeki araç sürücüsü, tartıştığı İETT şoförüne silah doğrulttu

İett - 05.02.2023
İstanbul'da metro arızası nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu

İstanbul'da metro arızası nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu

İett - 05.02.2023
İstanbul'da metro arızası: Vatandaşlar mağdur oldu

İstanbul'da metro arızası: Vatandaşlar mağdur oldu

İett - 04.02.2023
İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor

İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor

İett - 04.02.2023
BAHÇELİEVLER'DE KAZA YAPAN İETT OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

BAHÇELİEVLER'DE KAZA YAPAN İETT OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

İett - 04.02.2023
İSTANBUL-SARIYER'DE BAŞLAYAN KOVALAMACA EYÜPSULTAN'DA BİTTİ

İSTANBUL-SARIYER'DE BAŞLAYAN KOVALAMACA EYÜPSULTAN'DA BİTTİ

İett - 04.02.2023
Son Dakika: İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa daldığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı!

Son Dakika: İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa daldığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı!

İett - 03.02.2023
Bahçelievler'deki İETT otobüsü kazasında 1 kişi daha öldü

Bahçelievler'deki İETT otobüsü kazasında 1 kişi daha öldü

İett - 03.02.2023
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