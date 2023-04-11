İett Haberleri - İett Haber - Haberler

İett Haberleri
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Şişli'de 73 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan İETT şoförüne 1 yıl 8 ay hapis cezası
Beyoğlu'nda ekipleri teyakkuza geçiren 5 katlı metruk bina tamamen çöktü! Anbean kamerada
Beykoz'da vatandaşa İETT otobüsü çarptı! Yaralının yakını otomobil ile kalabalığa daldı
İBB şoför başvurusu nereden yapılır? İBB 700 şoför alımı başvurusu nereden yapılır?
İmamoğlu, 700 şoför alımı yapacaklarını duyurdu: Özellikle kadınlarımızın başvurması çağrısında bulunuyorum
İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifine ilişkin ilk değerlendirme: Her şey çok güzel olacak
Nebil Özgentürk kimdir, kaç yaşında? Nebil Özgentürk nereli, mesleği nedir? Nebil Özgentürk hayatı ve biyografisi!
Son Dakika: İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa daldığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı!