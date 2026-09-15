İETT’den Bakırköy’de yanan otobüsle ilgili açıklama: Olaydan etkilenen herhangi bir yolcu bulunmamaktadır

(İSTANBUL) - İett, Bakırköy D-100 Karayolu yan yolda halk otobüsünün motor kısmının yandığı olayda etkilenen yolcu bulunmadığını bildirdi.

Bakırköy, D100 Karayolu, yan yolda seferini gerçekleştiren halk otobüsünün motor kısmanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangınla ilgili olarak İETT'den yapılan yazılı açıklamada şu satırlara yer verildi:

"15 Eylül 2026 tarihinde 98 Fenertepe - Bakırköy hattında görev yapan İstanbul Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne ait özel halk otobüsünün motor kısmında yanma meydana gelmiş ve itfaiye ekiplerince söndürülmüştür. Söz konusu olaydan etkilenen herhangi bir yolcu bulunmamaktadır. Kurumumuzca söz konusu olayla ile ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmıştır"

Kaynak: ANKA