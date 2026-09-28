Arnavutköy'de bir kadın, İETT durağının camını taşla kırıp çevredekilere küfretti

Arnavutköy'de bir kadın, İETT durağının camını taşla kırıp çevredekilere küfrettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kadın, İETT durağının camını yerden aldığı kaldırım taşıyla kırdı. Kadın ardından çevredekilere küfür ve hakaretlerde bulundu; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının camı neden kırdığı öğrenilemedi.
ARNAVUTKÖY'de bir kadın, yerden aldığı kaldırım taşıyla İETT durağının camını kırdı. Kadının camı kırdıktan sonra çevredekilere küfür ve hakaretlerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle İETT durağına gelen kadın, yerden aldığı kaldırım taşını durağın camına attı. Taşın isabet ettiği durak camı kırılırken, kadın çevrede bulunanlara küfür ve hakaretlerde bulundu.
O ANLAR KAMERADA
Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kadının elindeki taşı durağın camına fırlattığı, camın kırılmasının ardından ise çevredekilere bağırdığı anlar görülüyor. Kadının durağın camını neden kırdığı ise öğrenilemedi.