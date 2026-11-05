Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İETT'nin 21. garajı Başakşehir'de hizmete açıldı, 271 araç park edebilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İETT'nin 21. garajı Başakşehir'de hizmete açıldı, 271 araç park edebilecek Haber Videosunu İzle
İETT'nin 21. garajı Başakşehir'de hizmete açıldı, 271 araç park edebilecek
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İBB kuruluşu İETT'nin 21. garajı olan Başakşehir Kayabaşı Garajı hizmet vermeye başladı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, garajda 271 aracın park edebileceğini ve 8 otobüsün aynı anda bakım ve onarımının yapılabileceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri ( İett ) Genel Müdürlüğünün 21. garajı olan Başakşehir Kayabaşı Garajı hizmet vermeye başladı.

Başakşehir'deki garajda düzenlenen açılış programında konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, garajın Başakşehir'e, İstanbul'a ve İETT'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Garajın 44 bin metrekarelik bir alana kurulduğunu, 5 bin metrekaresinin kapalı alan olduğunu anlatan Aslan, garajda toplam 271 aracın park edebileceğini, 8 otobüsün de aynı anda bakım ve onarımının yapılabileceğini söyledi.

Aslan, "Bu garajlarla hem bakım onarım kalitemizi artırıyoruz hem mesafe daraltıp yakıt tasarrufu yapıyoruz hem de bakım hızımızı yüzde 20 artırıyoruz. Araçlarımızı daha kısa sürede sefere hazırlıyoruz. Yatırımlarımıza ara vermeden aynı şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
'Kocan bana yazıyor' diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu

"Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama

Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde

GS TV sunucusunun yıllar önce Arda için dedikleri yeniden gündemde
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı

Arda neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Sivas'ta kedi kumu çalan hırsız kamerada! Dükkan sahibinden şaşırtan teklif

Kedi kumu çalan hırsıza dükkan sahibinden beklenmedik teklif
Avrupa'da 3 gündür bomba ihbarı paniği! Yolcu uçakları savaş uçakları eşliğinde indirildi, biri askeri üsse yönlendirildi

Savaş uçakları eşliğinde indirildiler! 3 gündür aynı panik
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri dikkat çekti! İşte güncel fiyatı

İfadeye gelirken taktığı gözlüğe bakın! İşte güncel fiyatı

Büyükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti! Servis şoförü 3 yerinden bıçaklandı

Islanıyorum dedi, bıçağı çekti! Şoför 3 yerinden yaralandı
Dünyanın gözü ABD seçimlerindeyken Kuzey Kore’den tedirgin eden hamle

Kuzey Kore’den tedirgin eden hamle! Seyir füzesiyle vurdular