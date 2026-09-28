Çekmeköy'deki zincirleme kaza davasında İETT otobüsü şoförüne 30 yıl hapis verildi

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Çekmeköy'de bir kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasına ilişkin davada otobüs şoförü Hüseyin Gezer, "olası kastla kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaza, 15 Ekim 2025 Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çekmeköy'de seyir halinde bulunan 34 HO 3430 plakalı İETT otobüsü şoförü ile 02 AFN 584 plakalı motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüdüğü olayda sinir krizi geçiren otobüs şoförü, aracı motosikletin üzerine sürdü. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, Çamlık otobüs durağına, vince ve bir araca çarparak güçlükle durabildi. Kazada otobüsün altında kalarak ağır yaralanan bir kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 4 vatandaş ise, olay yerinde bulunan bir tıp merkezinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü gözaltına alınmış 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Olaya ilişkin Anadolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Gezer, müşteki Taner Zorlu, müşteki avukatı ile sanık avukatları katıldı.

Mahkeme, İETT otobüsü şoförü Hüseyin Gezer'i, maktul Deniz Şengül'e yönelik 'Olası kastla kasten öldürme' suçundan 20 yıl, motosiklet sürücüsü Kerim Polat'a yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 10 yıl olmak üzere toplamda 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, motosiklet sürücüsü sanık Kerim Polat'ın ise "Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçunu işlediği sabit olduğundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı