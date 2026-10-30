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Sultangazi'de güvenlik görevlisi genç kadına otomobil çarptı, kadın yaralandı

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Sultangazi'de güvenlik görevlisi genç kadına otomobil çarptı, kadın yaralandı Haber Videosunu İzle
Sultangazi'de güvenlik görevlisi genç kadına otomobil çarptı, kadın yaralandı
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Sultangazi'de İETT otobüsünden inen güvenlik görevlisi genç kadın, yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunmazken sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Sultangazi ilçesinde İETT otobüsünden indikten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen güvenlik görevlisi genç kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek başını asfalta vuran kadın yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralaranda Sultangazi ilçesi Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İETT otobüsünden inen güvenlik görevlisi genç kadın (28), yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 43 YC 509 plakalı otomobil, İETT otobüsünün yanından geçtiği esnada genç kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, başını asfalta vurarak hareketsiz kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralı kadının başından ayrılmayarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının bilincinin açık ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücünün ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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