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Sarıyer Ayazağa'da sağanakta İETT otobüsü ve araçlar sürüklendi, yolcular üstlerine çıktı

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Sarıyer Ayazağa'da sağanakta İETT otobüsü ve araçlar sürüklendi, yolcular üstlerine çıktı
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Sarıyer Ayazağa'da etkili olan sağanakta cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle İETT otobüsü ve bazı araçlar mahsur kalarak sürüklendi. Mahsur kalan vatandaşlar araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SARIYER Ayazağa'da yağışın nedeniyle İETT otobüsü ve araçlar mahsur kalarak sürüklendi. Otobüste mahsur kalan kişiler, araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran sağanak, Sarıyer Ayazağa'da hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle bir İETT otobüsü ile bazı araçlar mahsur kaldı. Suların etkisiyle otobüs ve araçlar sürüklenirken, araçlarda bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Su birikintilerinin yükselmesiyle mahsur kalan vatandaşlar, İETT otobüsünün ve araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Vatandaşların zor anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, araçların suyun etkisiyle sürüklendiği ve vatandaşların araçların üzerinde beklediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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